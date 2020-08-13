Бейрут, , 00:45 — REGNUM По меньшей мере 3972 здания Бейрута были частично или полностью в результате мощного взрыва 4 августа в городском порту, сообщается на сайте управления внутренней безопасности страны.

Кроме того, при инциденте были повреждены 4214 автомобилей. Патрулирование кварталов, где находятся разрушенные строения, усилено за счет дополнительных отрядов жандармов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что предварительный ущерб от мощного взрыва в порту Бейрута оценивается страховыми компаниями в $3 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ призвала собрать $76 млн помощи Ливану