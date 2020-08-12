Милан, Италия, , 23:24 — REGNUM Правоохранительные органы Италии пока не располагают информацией о мотивах злоумышленника, захватившего заложника в кафедральном соборе Милана в среду, 12 августа.

Спецоперация полиции длилась восемь минут. 30-летний выходец из Египта, угрожавший заложнику ножом, вступил в переговоры и сдался правоохранителям.

Он был арестован за насильственное удержание человека, противодействие властям и незаконное использование холодного оружия. Однако дело передано в отдел по борьбе с терроризмом, и в отчетах полиции также используется слово «теракт».