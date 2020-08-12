Гомель, Белоруссия, , 23:18 — REGNUM В Гомельской области Белоруссии скончался 25-летний мужчина, который был задержан силовиками за участие в несанкционированной акции. По факту смерти начата проверка, сообщает 12 августа пресс-служба белорусского следственного комитета.

Сообщается, что молодой человек был задержан вечером 9 августа во время акции протеста в Гомеле. Суд арестовал его на 10 суток. Когда мужчину отправили к месту отбывания наказания, его состояние здоровья резко ухудшилось.

Арестованный был доставлен в больницу, там он скончался. В ходе первичного осмотра признаков телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, не обнаружено. Расследование причин смерти продолжается.