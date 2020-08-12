Ростов-на-Дону, , 21:59 — REGNUM В Ростовской области сотрудников полиции наказали за побег правонарушителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошёл в Кагальницком районе. Постановлением мирового судьи правонарушителю был назначен административный арест на 15 суток за управление автомобилем без водительского удостоверения. Однако мужчина по дороге в районный отдел полиции сбежал из патрульного автомобиля. Его удалось задержать.

Начальнику отдела полиции внесено представление, по итогам рассмотрения которого начальник и двое сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.