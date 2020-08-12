Новочеркасск, Ростовская область, , 21:44 — REGNUM В Ростовской области исполнитель госконтракта построил модульную врачебную амбулаторию, которая не отвечает требованиям договора и ГОСТ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело по факту хищения 2,8 млн рублей из бюджета возбуждено в Новочеркасске. В мошенничестве подозревают директора стройфирмы, который представил руководству горбольницы фиктивные документы об установке модульной врачебной амбулатории. Выяснилось, что объект не соответствует требованиям договора и ГОСТ. При этом подрядчик получил более 2,8 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.