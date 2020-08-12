Курган, , 21:19 — REGNUM Курганские следователи выявили ещё четыре эпизода коррупционной деятельности бывшего первого заместителя губернатора Зауралья Сергея Пугина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, Сергей Пугин в 2015—2018 годах неоднократно получал взятки в сумме от 50 до 500 тыс. рублей от коммерческого директора ООО «МультиПласт» за оказание общего покровительства при выполнении предприятием муниципальных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Общая сумма взяток составила около 700 тыс. рублей.

По факту в отношении бывшего замгубернатора и взяткодателя возбуждено четыре уголовных дела по ст. 290 («Получение взятки») и ст. 291 («Дача взятки»).

В настоящее время высокопоставленный чиновник находится под стражей. На имущество Сергея Пугина и его родственников наложен арест.

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