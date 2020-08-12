Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 19:52 — REGNUM В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ведутся поиски утонувшего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели 11 августа получили сообщение о том, что на карьерах Кирпичного завода в 1,5 километра от города в сторону посёлка Уршельский утонул подросток 2007 года рождения. На поиски отправились спасатели и водолазы. До поздней ночи было обследовано 3600 квадратных метров акватории и километр береговой линии, но поиски не увенчались успехом. Поиски продолжились, и к вечеру 12 августа было обследовано 120 кв. метров акватории. Тело так и не было обнаружено.

По данным спасателей, в 2020 году во Владимирской области утонули 11 человек, в том числе два ребёнка.