Стонхейвен, 12 августа 2020, 18:55 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил благодарность аварийным службам, которые заняты ликвидацией последствий инцидента с пассажирским поездом в городе Стонхейвене (округ Абердиншир, Шотландия), 12 августа передаёт ВВС News.
В свою очередь первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что авария произошла в «очень трудном для аварийных служб месте».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Стонхейвене погибли три и пострадали шесть человек.
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