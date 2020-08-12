Стонхейвен, , 18:46 — REGNUM Три человека погибли к результате аварии пассажирского поезда в городе Стонхейвене (округ Абердиншир, Шотландия), передаёт 12 августа ВВС News.

Сошедший с рельсов поезд U.S. National Transportation Safety Board

Кроме того, шесть человек пострадали. Среди погибших — машинист поезда.

Пассажирский поезд, следовавший из Абердина в Глазго, сошёл с рельсов из-за оползня, который стал результатом ливней, затопивших железнодорожные пути.

Авария произошла в 06:38 (время местное). На месте ЧП работает три десятка бригад аварийной службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем.

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