Иваново, , 18:29 — REGNUM Пятно от нефтепродуктов в акватории Волги на территории Ивановской области ликвидировали спасатели 12 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пятно маслянистой жидкости, по предварительным данным, подсланевая вода с баржи, было обнаружено на поверхности воды в 11:08. Размер пятна составлял размером 700 на 250 метров, толщина плёнки — не более 0,008 мм. Сотрудники МЧС привлекались для установления боновых заграждений в районе населённого пункта Якимиха Юрьевецкого муниципального района.

По состоянию на 15:30 нефтепродукты собраны на берегу и засыпаны сорбентом. Отходы позже будут утилизированы. В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены. Для ликвидации пятна привлекалось 16 человек и 5 единиц техники, уточнили в МЧС.