Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 18:07 — REGNUM Два человека погибли, ещё шесть получили травмы в результате автоаварии в Краснодарском крае 12 августа.

Авария произошла около 15:35 в Усть-Лабинском районе на 58-м км автодороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин. По информации ГУ МВД по региону, водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda, двигавшемуся по главной дороге.

В результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, госпитализированы водитель и пять пассажиров второго автомобиля. В числе пострадавших — двое несовершеннолетних. По факту ДТП проводится проверка, сообщили «Кубанские новости».