Советский район, Югра, , 17:31 — REGNUM В Югре проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов и их последующего возгорания на территории нефтедобывающего предприятия в Советском районе. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Предварительно установлено, что днём 12 августа 2020 года на технологической площадке насосной станции «РН-Няганьнефтегаз» произошел разлив нефтепродуктов, которые загорелись.

Общая площадь пожара и разлива нефтепродуктов станут известны после ликвидации огня, которая до сих пор продолжается. Следователи проверят соблюдение техники безопасности на территории предприятия, и выяснят причины разлива и возгорания.