Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM В Ростовской области криминалисты и поисковики отряда «Витязь» обнаружили снаряды от советской гаубицы. Боеприпасы более 75 лет пролежали в земле неподалёку от села Чалтырь Мясниковского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Опасная находка обнаружена в ходе экспедиции по поиску останков павших в годы Великой Отечественной войны бойцов Красной армии. Несколько 122 мм боеприпасов найдены в грунте сельскохозяйственного поля на глубине более 20 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в период с января по июнь 2020 года было обезврежено более 1,2 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны.