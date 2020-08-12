Москва, , 16:18 — REGNUM Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о смерти ребенка из-за прививки от кори. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что причиной смерти шестилетнего мальчика стала внезапная остановка сердца из-за тяжёлой врождённой патологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Telegram-канале «Москва сейчас» сообщили, что в Зеленограде после прививки от кори скончался шестилетний мальчик.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве мальчик умер после прививки от кори