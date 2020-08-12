Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после жалоб жителей Екатеринбурга на пьяных дебоширов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Перед этим полицейские провели доследственную проверку, по результатам которой и было возбуждено дело.

По версии следствия, группа лиц по предварительному сговору «грубо нарушили общественный порядок и интересы граждан», выразив неуважение и причинив их интересам существенный вред. Злоумышленниками был использован некий предмет в качестве оружия.

Задержаны трое подозреваемых. Проводятся следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жильцы дома по улице Бажова, 161 пожаловались на соседей, которые устроили в одной из квартир притон. По словам обратившихся, дебоширы избили жителей в отместку за то, что те вызвали полицию.

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