Самара, , 15:57 — REGNUM Теплоход столкнулся с резиновой лодкой на реке Волга в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел утром 12 августа на Саратовского водохранилище. Теплоход «Валентин Троегубов» с четырьмя баржами, груженными технической солью, совершал рейс Волжский — Новочебоксарск. В какой-то момент он столкнулся с резиновой лодкой, в которой сидел рыбак.

Отмечается, что рыбака подняли на борт судна. Медицинская помощь ему не понадобилась. По данному факту сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры начали проверку.

По предварительной версии, резиновая лодка вышла на судовой ход, что запрещено действующими правилами. Это и явилось причиной столкновения.

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