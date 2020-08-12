Волгоград, , 15:52 — REGNUM Административный арест с запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований назначил жителю Санкт-Петербурга суд Центрального района Волгограда. Болельщик поджёг петарду на матче «Ротора» с «Зенитом», сообщили 12 августа в пресс-службе регионального УМВД.

На матче первого тура первенства Российской премьер-лиги между командами СК «Ротор» (Волгоград) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) 11 августа присутствовало 12 438 зрителей. Один из них во время игры зажёг петарду на трибуне. Личность нарушителя установили — это 35-летний житель Ленинградской области, его задержали и составили административный протокол.

Суд признал болельщика виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и назначил ему семь суток административного ареста. Фанату также на два года запретили посещать места проведения официальных соревнований.