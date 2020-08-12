Уфа, , 15:48 — REGNUM Мужчину обвиняют в убийстве знакомой женщины в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

По версии следствия, вечером 20 апреля текущего года 28-летний обвиняемый зашел в гости к знакомой женщине для празднования своего дня рождения. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Обвиняемый, по мнению следователей, нанес женщине не менее 52 ранений, от которых женщина погибла на месте.

Следователи считают, что после этого обвиняемый сделал уборку в квартире и вызвал стражей порядка. При этом он сообщил, что нашел потерпевшую уже мертвой, в тот момент, когда зашел к ней в гости.

Следователи установили, что к потерпевшей в тот день никто не заходил. Более того, при осмотре места преступления они нашли следы, которые свидетельствуют о причастности подозреваемого к этому убийству. В результате обвиняемый признался в совершении преступления и написал явку с повинной.

Сообщается, что судебные медэксперты обнаружили у обвиняемого психическое расстройство, которое в период совершения преступления и до настоящее времени лишает его способности осознавать общественную опасность и характер своих деяний. Материалы уголовного дела переданы в суд для применения в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера.

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