Уфа, , 16:21 — REGNUM Технического директора коммерческой фирмы обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни людей, которые повлекли по неосторожности смерть женщины в Уфе. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла в Уфе днем 7 апреля текущего года на улице Ферина. На женщину 76 лет упал рекламный щит. В результате она получила не совместимые с жизнью травмы.

По версии следствия, обвиняемый — технический директор ООО «Гэллэри Сервис» — не обеспечил надлежащее проведение работ по постоянному контролю за техническим состоянием рекламного щита, поэтому на его стойках образовалась коррозия, которую вовремя не устранили. Это и привело к падению рекламной конструкции.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Отмечается, что свою вину обвиняемый признал частично и выплатил причиненный моральный вред родственникам скончавшейся пенсионерки.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где они будут рассмотрены по существу.