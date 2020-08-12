Джугу, , 15:25 — REGNUM 19 человек погибли, и многие другие были ранены в ходе нападений боевиков на три деревни в провинции Итури на востоке ДР Конго. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на свои источники.

Глава района Баньяли Кило Инносент Мадукадала, где произошли инциденты, обвинил в атаках боевиков группировки «Сотрудничество в интересах развития ДР Конго».

Боевиков группировки регулярно обвиняют в причастности к убийствам, изнасилованиям и грабежам в провинции Итури.

В докладе Международной кризисной группы за июль 2020 года сообщалось, что с 2017 года отсутствие безопасности в Итури спровоцировало гибель более 1000 человек, а тысячи других были вынуждены покинуть свои дома.