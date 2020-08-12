Эдинбург, Великобритания, , 15:13 — REGNUM Как минимум один человек погиб при крушении поезда неподалеку от города Стонхейвен в области Абердиншир в Шотландии. Об этом 12 августа сообщает на своей странице в соцсети Twitter радиостанция LBC News.

«Считается, что погиб по меньшей мере один человек», — говорится в сообщении. При этом официально о погибших в настоящее время не сообщается.

Кроме этого, из информации местных СМИ известно, что в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир поезд сошел с рельсов и упал с насыпи. После этого начался пожар и также сообщается о пострадавших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Шотландии.