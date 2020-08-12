Казань, , 15:13 — REGNUM В подвале одного из домов по улице Каюма Насыри в Казани вечером 11 августа обнаружили тело 43-летнего мужчины с признаками утопления. Республиканский следственный комитет по факту гибели организовал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Погибший работал сантехником в управляющей компании и получил указание устранить течь в подвале. К месту аварии мужчина прибыл с сыном, которого оставил на улице. Сантехник, раздевшись, спустился в подвал. Через некоторое время сын заметил, что из подвального помещения бьет вода, а вход затоплен. После этого молодой человек обратился к спасателям, которые и извлекли бездыханное тело из воды.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала текущего года произошло 83 происшествия на воде.

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