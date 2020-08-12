Саратов, , 15:11 — REGNUM В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

По материалам следствия, в ночь с 24 на 25 сентября 2019 года четверо сотрудников полиции, находясь в здании управления МВД, применили насилие в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в хищении.

Обвиняемые свою вину не признали. Следствию удалось собрать доказательства и направить уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Троих обвиняемых отправили под домашний арест, четвертый — под подпиской о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Саратовской области, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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