Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM В Ростовской области вынесли приговор бывшему начальнику изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району, который способствовал побегу опасного арестанта.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошёл 9 августа 2019 года. Подозреваемый в убийстве сбежал, распилив решётки в камере ножовочным полотном по металлу. Преступник был задержан на следующий день. При этом следователи предполагали, что именно начальник ИВС способствовал побегу — он не организовал обыск камеры, досмотр личных вещей, личный обыск подследственного, а также предоставил возможность беглецу пользоваться мобильным телефоном.

Как пишет «Коммерсант», бывший начальник ИВС признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорён двум годами и двум месяцам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил. Свою вину страж порядка отрицает.

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