Ульяновск, , 14:48 — REGNUM В Ульяновской области объявляется жёлтый уровень опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

По данным спасателей, утром и днём 13 августа в Правобережье ожидается сильный дождь, поэтому объявляется жёлтый уровень погодной опасности.

В ведомстве призывают жителей по возможности оставаться дома, держаться подальше от окон, не пользоваться электроприборами во время грозы. Спасатели также напоминают, что во время сильного дождя с грозой не нужно искать укрытие под деревьями, так как в них могут попасть молнии, а крупные градины и штормовой ветер могут сломать ветви. Если дождь застал на улице, то лучше укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.