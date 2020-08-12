Ульяновск, , 14:40 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту взрыва бытового газа в частном доме. Один из трёх пострадавших скончался, сообщает следственное управление СКР по региону.

ЧП произошло в одном из частных домов в селе Ивановка Ульяновского района. По предварительным данным следствия, около 15:20 произошел хлопок бытового газа, в результате 49-летний мужчина скончался, 69-летний мужчина получил ожоги третьей степени, у 21-летней девушки диагностирован ушиб грудной клетки.

В ГУ МЧС по Ульяновской области уточняют, что в результате происшествия двухэтажное здание получило повреждение, аварийно-спасательные работы шли всю ночь и продолжились 12 августа. Первого пострадавшего извлекли 11 августа в 18:50, 12 августа в 13:00 из-под завала извлечено тело мужчины 1971 года рождения.

По данному факту следственным управления СКР по Ульяновской области проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально сообщалось о трёх раненых, детей среди пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области при взрыве газа ранены три человека