Кигали, , 14:42 — REGNUM Житель Руанлы скончался в больнице после того, как его, предположительно, жестоко избил сотрудник полиции, который обеспечивал соблюдение ночного комендантского часа на окраине столицы страны, Кигали. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на сообщения одного из членов семьи погибшего.

Флавьену Нгабоямахина, которому в среду исполнилось бы 30 лет, пришел навестить друга в Каренге, восточной окраине Кигали. Они оба были арестованы 1 августа за то, что находились на улице после 21:00 по местному времени, когда начинается комендантский час, сказал член семьи на условиях анонимности.

«Они были на дороге возле дома его друга… Вдруг он [друг] услышал, как Флавьен застонал из-за того, что его сильно ударили в живот. Это был полицейский, который затем арестовал их обоих», — сказал член семьи.

Нгабоямахина скончался в больнице через три дня, добавил член семьи.

В понедельник, 3 августа, представитель руандийской полиции Джон Боско Кабера сказал репортеру ВВС, что он прокомментирует инцидент позже. По словам члена семьи, полиция направила представителя на похороны Нгабоямахины, которые прошли в прошлый четверг, 6 августа.

Недавно глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что власти Руанды «преуспевают в борьбе с пандемией коронавируса».

Однако оппозиционные группы в Руанде осудили действия правительства за нарушение прав человека и применение чрезмерной силы сотрудниками Службы безопасности при обеспечении соблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса.

За последние две недели июля почти 60 000 человек были привлечены к ответственности за то, что не носили маски для лица, либо нарушили комендантский час, либо не соблюдали социальную дистанцию, сообщили в министерстве внутренних дел.

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