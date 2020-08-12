Бангалор, Индия, , 14:19 — REGNUM Как минимум пять человек погибли в результате того, что загорелся автобус, направлявшийся в город Бангалор — столицу южного индийского штата Карнатака. Об этом 12 августа сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию.

Как рассказал представитель правоохранительных органов, в числе погибших в результате происшествия входят два ребенка и одна женщина.

Также сообщается, что причиной возгорания в частном автобусе, перевозившем 32 пассажиров, стало короткое замыкание в двигателе. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что десять человек погибли в результате дорожной аварии в Мексике.