Нальчик, , 13:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ДТП на автодороге между городом Тырныауз и населенным пунктом Былым. Водитель LADA Priora не справился с управлением, и машина совалась в реку Баксан, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

В настоящее время спасатели извлекли автомобиль из реки. В салоне обнаружен труп 34-летнего мужчины. Тело передано следственным органам, которые установят причину и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Веденском районе Чечне сорвалась в пропасть автомашина Toyota Camry. В результате аварии один человек погиб, еще трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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