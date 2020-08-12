Калуга, , 13:34 — REGNUM В Калуге пресечена противоправная деятельность жителя города, который материально обеспечивал участников международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ по Калужской области.

В Калуге пресечена деятельность спонсора международных террористов. Фото пресс-службы управления ФСБ по Калужской области

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Задержание подозреваемого в материальной помощи террористам было осуществлено при силовой поддержке бойцов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области, говорится в сообщении ведомства.

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