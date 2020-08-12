Томск, , 12:59 — REGNUM В лесах Томской области с 12 августа вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Жвачкин.

Из-за аномальной жары в лесах региона сохраняется высокий класс пожарной опасности. По словам губернатора, на севере области сложилась «напряжённая ситуация с пожарами».

«Угрозы населённым пунктам нет, но для того, чтобы ситуация оставалась под контролем, нужны особые меры. Именно поэтому мы вводим режим ЧС регионального характера», — объяснил Жвачкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в Томской области действуют лесные пожары на площади 2,1 тыс. га.

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