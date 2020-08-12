Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:53 — REGNUM В Ярославской области сотрудники полиции спасли из болота жительницу Москвы. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Лес

31 июля из деревни Городище Переславля-Залесского за грибами ушла женщина 1961 года рождения и не вернулась. Дочь пропавшей сообщила об этом в полицию. Как выяснилось, женщина забрела в болото и попала в трясину.

В ходе поисковых мероприятий, при поддержке местных жителей и волонтеров, инспектор-кинолог направления кинологической службы младший лейтенант полиции Евгений Салков со служебной собакой Авророй, которая уже не в первый раз помогает полицейским в поисках людей, нашли Любовь Юрьевну в лесу. Женщина находилась в болотистой местности и не могла выбраться из трясины без посторонней помощи», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Капитан полиции Николай Репин подобрался к обессилевшей женщине и вытащил ее из болота. Полицейский-водитель старший сержант полиции Дмитрий Кулябин доставил из леса женщину, которая была передана бригаде скорой медицинской помощи.

«Когда прибыл фельдшер на место происшествия, констатировали, что кровообращение шло по малому кругу. То есть еще один час, и она могла бы не выжить. В ночи, в болоте они тащили мою маму на руках, вытащили и спасли ей жизнь», — рассказала в видеообращении дочь спасенной Анастасия Столярова.

Дочь потерявшейся женщины благодарит полицейских Николая Репина, Дмитрия Кулябина и Евгения Салкова и просит наградить их за спасение жизни мамы.