Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 августа 2020, 12:53 — REGNUM В Ярославской области сотрудники полиции спасли из болота жительницу Москвы. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.
31 июля из деревни Городище Переславля-Залесского за грибами ушла женщина 1961 года рождения и не вернулась. Дочь пропавшей сообщила об этом в полицию. Как выяснилось, женщина забрела в болото и попала в трясину.
Капитан полиции Николай Репин подобрался к обессилевшей женщине и вытащил ее из болота. Полицейский-водитель старший сержант полиции Дмитрий Кулябин доставил из леса женщину, которая была передана бригаде скорой медицинской помощи.
Дочь потерявшейся женщины благодарит полицейских Николая Репина, Дмитрия Кулябина и Евгения Салкова и просит наградить их за спасение жизни мамы.