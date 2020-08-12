Томск, , 12:44 — REGNUM Силовые ведомства в пригороде Томска провели антитеррористическую тренировку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в рамках учений был пресечён теракт на речном судне.

В тренировках приняли участие сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН.

«Сводные отряды силовиков отработали элементы беспарашютного десантирования с вертолета и скрытого штурма на маломерных судах, в результате чего успешно освободили «заложников» и без потерь нейтрализовали условных противников», — отметили в правительстве.

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