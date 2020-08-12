Орел, , 12:42 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения денег у участников долевого строительства возбуждено в Орловской области по материалам прокурорской проверки, директор компании-застройщика задержан, сообщила ИА REGNUM 12 августа старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

Проверку надзорное ведомство провело после того, как к прокурору области на личном приёме обратились дольщики многоквартирного жилого дома по ул. Космонавтов в Орле. Они пожаловались на действия застройщика ООО «Унистрой-Орел». Проверкой установлено. что директор компании в январе 2019 — августе 2020 года заключил с гражданами и организациями 49 договоров долевого участия в строительстве дома. Всего застройщик привлек 36 млн рублей. Срок сдачи дома в эксплуатацию — 9 августа 2020 года, однако строительство дома на данный момент даже не начиналось.

Материалы проверки были направлены в УМВД России по Орловской области, на их основании следственная часть следственного управления УМВД возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении директора ООО «Унистрой-Орел» и «иных неустановленных лиц». Руководитель компании задержан.