Чебоксары, , 12:33 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бульдозеристу, который сбил насмерть 65-летнюю женщину. Уголовное дело в отношении него было прекращено с назначением судебного штрафа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствием установлено, что днем 20 мая 2020 года в деревне Олгаши Чебоксарского района в ходе дорожных работ водитель экскаватора-бульдозера не убедился в отсутствии поблизости людей и при движении задним ходом сбил женщину. Полученные травмы оказались смертельными.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). В ходе разбирательств суд учёл, что водитель ранее не судим, возместил моральный вред и принял решение о прекращении уголовного дела с назначением 20 тыс. рублей судебного штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выясняют обстоятельства аварии в Чебоксарском районе, где 14-летний подросток на скутере наехал на 10-летнего пешехода. Авария произошла вечером 11 августа.

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