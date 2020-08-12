Уфа, , 12:26 — REGNUM «Кадровый голод» в Нефтекамске ощущается из-за того, что люди отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице. Такое мнение высказала заместитель директора ГКУ Северо-западный межрайонный ЦЗН Ирина Семинихина на оперативном совещании в городской администрации.

По ее словам, в городе фиксируется «кадровый голод». Работодатели не могут найти работников, поскольку безработные жители отказываются от устройства на работу из-за высокого размера пособия по безработице.

Главы администрации г. Нефтекамска Ратмир Мавлиев попросил уточнить, почему нет желающих и в чем возникает сложность.

По словам Семинихиной, причиной этому является то, что на предприятиях нужно работать, а люди получают большое пособие: в случае, если человек не работает длительное время, то он может рассчитывать на минимальное пособие в размере 5175 рублей. При этом, если у безработного есть ребенок, размер пособия увеличивается на три тысячи рублей. Таким образом, пособие составляет порядка восьми тысяч рублей.

Семинихина отметила, что многодетные семьи, как правило, являются малоимущими семьями. Поэтому, если в семье воспитываются трое несовершеннолетних, то размер пособия составляет почти 15 тысяч рублей, что выше минимального размера заработной платы. Поэтому человеку нет необходимости работать, поскольку он может получать эти деньги и в центре занятости.

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