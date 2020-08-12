Чебоксары, , 12:21 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства аварии в Чебоксарском районе, где подросток на скутере наехал на пешехода-школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло вечером 11 августа между деревнями Ойкасы и Хирле-Сир в Чебоксарском районе. По предварительным данным полиции, 14-летний сельчанин не справился с управлением скутером Rapira Jet и совершил наезд на 10-летнего школьника, который шел по дороге.

У пострадавшего диагностировали ушибы и ссадины. Правоохранители устанавливает обстоятельства происшествия.

В ГИБДД Чувашии напоминают, что скутером можно управлять только при наличии водительского удостоверения. В связи с этим решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские полицейские возбудили 15 административных материалов, изучив видеозаписи в социальных сетях с движением свадебного кортежа. Также проводится проверка на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Подробнее: В отношении участников свадебного кортежа в Чувашии возбудили 15 дел