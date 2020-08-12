Сухум, , 12:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Абхазии 12 августа. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных колебаний находился в 55 км от Сухума и в 33 км от российского города-курорта Теберда. Глубина залегания эпицентра — 1 км. Землетрясение было зафиксировано в 7:30 по всемирному времени (4:30 мск).

Данных о каких-либо последствиях землетрясения нет.

Стоит отметить, что в ночь на 12 августа в Грузии произошли два землетрясения с интервалом в полчаса рядом с селом Родионовка (Паравани), в 24-х километрах от города Цалка края Нижнаяя Карталиния.

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