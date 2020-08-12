Барнаул, , 12:03 — REGNUM В Барнауле 12 августа 2020 года выпал крупный град, размеры которого достигали размеров перепелиного яйца. Около десяти минут жители сельских населённых пунктов городского округа наблюдали, как град губит урожай в открытом грунте.

Град

Град в Сибири

Ранее МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило жителей региона, что с 7 по 12 августа в крае будет аномально жаркая погода с повышением температуры воздуха до +30 градусов и выше. На 10−13 августа в регионе сохраняется высокая пожароопасность — четвёртый класс горимости, а в Угловском районе — чрезвычайная пожароопасность с пятым классом горимости.