Архангельск, , 11:52 — REGNUM Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН вырастили новый сорт клевера, обладающий повышенной семенной продуктивностью по сравнению с ранее созданными сортами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе центра.

К выведению сорта «Таежник» ученые приступили еще в 2001 году. Главной задачей селекционеров было достижение высокой семенной продуктивности в условиях Севера.

«Архангельские сорта имеют высокий потенциал по кормовой продуктивности, но у них есть существенный недостаток — низкая семенная продуктивность, — поясняет автор селекционного достижения, заведующая лабораторией растениеводства Архангельского НИИ сельского хозяйства Валентина Корелина. — Это очень важный аспект: чтобы дать жизнь сорту, нужно его размножить. Такое возможно, если сорта стабильно дают семена по годам. Но если на юге Архангельской области семенной материал можно было получить стабильно, то в более северных районах сорта более капризны. Новый сорт дает возможность продвинуть семеноводство глубже на север».

Для скрещивания видов и формированию устойчивой популяции нового сорта клевера селекционеры использовали дикорастущие виды Алтайского края, а также виды, выращиваемые в хозяйствах Мезенского и Вельского районов Архангельской области. Всего были задействованы пять различных в генетическом отношении сортов-популяций клевера.

Ученые подбирали родительские пары растений для скрещивания, отслеживали, насколько новый сорт соответствует критериям зимостойкости, повышенной семенной продуктивности, урожайности зеленой массы и устойчивости к заболеваниям.

Новый сорт «Таежник» оправдал ожидания селекционеров. Прежде всего, он показал стабильный рост семенной продуктивности по годам в сравнении с другими сортами, даже несмотря на сложные метеоусловия прошлых лет.