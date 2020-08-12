Улан-Удэ, , 11:51 — REGNUM За семь месяцев 2020 года в Бурятии зарегистрировано 548 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в результате погибли 62 человека, более семисот человек получили травмы.

При этом по сравнению с прошлым годом показатели несколько улучшились. Так, число аварий снизилось на 13,5%, погибших — на 3,2%.

В большинстве случаев ДТП происходили из-за нарушения правил, каждое пятое происшествие произошло по вине пьяных водителей.

«Самым распространенным видом ДТП являются столкновения транспортных средств (180 ДТП). Далее идут наезды на пешеходов — 120 ДТП (15 человек погибли и 108 участников дорожного движения получили травмы)», — отметили в министерстве.

Напомним, одно из наиболее резонансных происшествий произошло в январе. Как сообщало ИА REGNUM, в Прибайкальском районе водитель на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку. Следователи полагают, что за рулём машины в этот момент находился бывший руководитель регионального отделения «Единой России» и бывший зампред Народного хурала Баир Жамбалов, возвращавшийся с подлёдной рыбалки.

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