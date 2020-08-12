Камень-на-Оби, Алтайский край, , 11:39 — REGNUM Группа подростков из Камня-на-Оби (Алтайский край), которые неоднократно издевались и избивали своих сверстников, вновь дала о себе знать, как только один из ее участников вернулся из спецшколы, куда его поместили на месяц по решению суда. Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на мать 14-летнего школьника Светлану К., ночью 11 августа трое детей явились к ее частному дому и требовали, чтобы сын вышел к ним. А когда она начала вызывать полицию, принялись угрожать расправой. Угрозы возобновились с новой силой, когда правоохранители уехали: непрошеные гости вернулись и пригрозили убийством.

Ранее сообщалось о травмах, полученных другим несовершеннолетним после нападения местных подростков. Жительница Камня-на-Оби Людмила Филатова заявила тогда, что её сын стал жертвой всё тех же зачинщиков драки, которые в начале июня 2020 года попали на скандальный видеоролик об издевательствах над другим подростком, который после этого также оказался в больнице.