Иваново, , 11:15 — REGNUM Подробности операции по пресечению деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере, раскрыли в УФСБ по Ивановской области 12 августа.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе операции в месте расположения нарколаборатории — в трёх складских помещениях, а также в тайниках — правоохранители обнаружили не менее 34,8 кг мефедрона, более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование, более 7,2 тонн химических реактивов и прекурсоров, а также 10 единиц огнестрельного оружия и 1200 боеприпасов различного калибра, три приспособления для бесшумной стрельбы. По предварительным оценкам производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 кг синтетических наркотических средств.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены активные участники ОПГ и местонахождение лаборатории, определено ролевое участие каждого в незаконных операциях, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности. В противоправной деятельности использовался труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой физической расправы», — уточнили в УФСБ.

В настоящее время следственными подразделениями ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России — «Производство наркотических средств в особо крупном размере»). Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также об организации преступного сообщества. Всего подозреваемые арестованы.

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