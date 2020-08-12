Астрахань, , 10:54 — REGNUM Возгорание кровли в многоквартирном жилом доме ликвидируют сотрудники противопожарных служб в Трусовском районе г. Астрахани. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

«В Трусовском районе г. Астрахани по ул. Алексеева, д. 4 произошло загорание кровли многоквартирного жилого дома на площади 300 кв .м», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пожар произошел в 08:58 по местному времени (07:58 мск) и что на месте пожара активные работы по его ликвидации ведут 21 человек и семь единиц техники.

Кроме этого, отмечается, что огонь был локализован в 10:39 по местному времени (09:39 мск) и что пострадавших в его результате нет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что доследственная проверка организована по факту возгорания жилого дома в посёлке Ивня Белгородской области.