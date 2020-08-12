Владимир, , 10:50 — REGNUM В городе Владимире 12 августа сгорели десять автомобилей для перевозки мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошёл на улице Тракторной, сообщение о нём спасатели получили в 4:09. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, в его ликвидации принимали участие 24 человека и семь единиц техники.

Люди из-за пожара не пострадали. По данным портала «ПроВладимир», сгоревшие автомобили принадлежали группе компаний «Чистый Владимир».