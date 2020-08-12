Иваново, , 10:19 — REGNUM Организованную преступную группу, занимавшуюся поточным производством наркотиков, задержали в Ивановской области. Преступники задействовали в производстве труд иностранцев, которые насильственно удерживались ими под угрозой расправы.

На месте производства было изъято около 35 килограммов мефедрона, более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и более 7,2 тонн химических реактивов и прекурсоров. Изъято также десять единиц огнестрельного оружия, 1,2 тысячи боеприпасов, три глушителя.

По предварительным оценкам, мощность ликвидированной лаборатории позволяла производить около 200 кг наркотиков в месяц, сообщили РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Задержанные на данный момент отправлены в СИЗО.