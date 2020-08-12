Кызыл, , 10:19 — REGNUM В Туве зарегистрировано более 200 автомобильных аварий, в которых погибло 54 человека, в том числе 4 детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратура, водители повсеместно не соблюдают правила, садятся за руль без прав или в пьяном состоянии.

Только за минувшие выходные в республике произошли три смертельные аварии в Пий-Хемском, Эрзинском и Кызылском районах. В одной из них погибли двое детей в возрасте 7 и 13 лет.

Между тем, на этом фоне на 30% сократилось число лиц, наказанных за нарушение правил. Прокуроры в связи с негативной статистикой начали проверки. Как отмечается, уполномоченные органы уделяют недостаточно внимания мерам по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

«В связи с этим прокуратурой республики вынесено решение о проведении проверки в отношении Управления ГИБДД по Республике Тыва на предмет исполнения требований законодательства при реализации полномочий по осуществлению государственного надзора в области безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.

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