Красноярск, , 10:14 — REGNUM На утро 12 августа в Красноярском крае действует 36 лесных пожаров на площади 4,5 тыс. га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском, Туруханском, Тюхтетском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в минлесхозе региона.

В тушении задействован 721 человек, используется 60 единиц техники. В Кежемском районе края введён режим ЧС в лесах.

Как уточнили в министерстве, в Эвенкии и Приангарье продолжают увеличивать группу лесопожарных формирований. Привлечены силы ФБУ «Авиалесоохрана». Также к очагам дополнительно направили свыше 350 сотрудников краевого Лесопожарного центра.

Применяются современные технологии, в том числе специальный детонирующий шнур высокой мощности, необходимый для быстрой и качественной прокладки заградительных полос.

За минувшие сутки в крае потушили шесть лесных пожаров на площади 208,6 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 11 августа в Красноярском крае действовало 33 лесных пожара на общей площади 2,5 тыс. га.

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