Самара, , 10:13 — REGNUM Мужчину подозревают в намерении сбыть наркотические средства в особо крупном размере в Самаре. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в мае текущего года стражи порядка обнаружили и изъяли в квартире дома, расположенного по Московскому шоссе, 159 пакетиков с различными веществами, а также инструменты и расходные материалы для их расфасовки. В этой квартире временно проживал ранее не судимый мужчина 1996 года рождения, которого заподозрили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Мужчина официально нигде не работает.

Отмечается, что эксперты установили, что изъятые в квартире вещества, общим весом более 2 кг, являются наркотиками.

По версии сотрудников правоохранительных органов, задержанный покупал наркотические средства через интернет для последующего сбыта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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