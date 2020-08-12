Ульяновск, , 10:08 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия в селе Ивановка, где при взрыве газа ранения получили три человека.

По предварительным данным правоохранителей, 11 августа в частном доме в селе Ивановка Ульяновской области произошёл взрыв газового баллона, сообщает «Интерфакс». В результате пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл взрыв, в результате пострадали восемь человек.

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